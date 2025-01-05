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Военная операция на Украине ,  
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В боях погиб вступивший в ВСУ редактор украинского телешоу «МастерШеф»

Вступивший в ВСУ музыкальный редактор украинского шоу «МастерШеф» погиб в боях
Сюжет
Военная операция на Украине
Антон Вовк
Антон Вовк (Фото: из личного архива Антона Вовка)

В зоне боев погиб музыкальный редактор украинского кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» Антон Вовк, вступивший в ВСУ, сообщила пресс-служба телеканала СТБ, на котором он работал.

Вовк был младшим сержантом, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он погиб 28 декабря.

В СТБ рассказали, что Вовк работал на «МастерШефе» более 10 лет. С 2020 года он занимал должность старшего музыкального редактора в StarLight Commercial Production — одной из компаний украинской группы Starlight Media, в которую входит СТБ.

Вовк также работал над такими телевизионными проектами, как «У Украины есть талант», «Мой секрет», «Адские муки», «Званый ужин» и другие.

«МастерШеф» выходит на СТБ с 2011 года.

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