Бывший хоккеист погиб в 25 лет на фронте в Курской области
Бывший хоккеист новочебоксарского «Сокола» Евгений Константинов погиб на 26-м году жизни при выполнении боевой задачи в Курской области, сообщается на странице клуба в «ВКонтакте».
Константинов умер 21 ноября, но прощание с ним пройдет только в понедельник в родных Урмарах в Чувашии.
В 2009-2015 годах Константинов выступал за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей региона «Поволжье».
Боевые действия в Курской области начались после вторжения ВСУ 6 августа 2024-го. 12 марта Генштаб сообщил об освобождении 86% территории, занятой противником, а на следующий день российские войска взяли Суджу — единственный город, который во время курской кампании смогли занять ВСУ.
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