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Бывший хоккеист погиб в 25 лет на фронте в Курской области

Экс-хоккеист Евгений Константинов погиб в 25 лет на фронте в Курской области
Евгений Константинов в 2009-2015 годах играл за новочебоксарский «Сокол» в первенстве России среди юношей. Он погиб в ноябре в Курской области, прощание с ним состоится в Чувашии в понедельник
Евгений Константинов
Евгений Константинов (Фото: vk.com/h.c.sokol)

Бывший хоккеист новочебоксарского «Сокола» Евгений Константинов погиб на 26-м году жизни при выполнении боевой задачи в Курской области, сообщается на странице клуба в «ВКонтакте».

Константинов умер 21 ноября, но прощание с ним пройдет только в понедельник в родных Урмарах в Чувашии.

В 2009-2015 годах Константинов выступал за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей региона «Поволжье».

Боевые действия в Курской области начались после вторжения ВСУ 6 августа 2024-го. 12 марта Генштаб сообщил об освобождении 86% территории, занятой противником, а на следующий день российские войска взяли Суджу — единственный город, который во время курской кампании смогли занять ВСУ.

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