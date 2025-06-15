Путин рассказал, как смог избежать очков

Глава государства во время проверки зрения 5–6 лет назад заметил незначительное ухудшение, но не стал носить очки, потому что пришлось бы «ходить в них всю оставшуюся жизнь». Путин поделился, что продолжил читать без проблем

Владимир Путин (Фото: Сергей Булкин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин рассказал, что решил не носить очки, когда у него незначительно ухудшилось зрение, и продолжил читать «свободно, без всяких проблем». Своим опытом он поделился в разговоре с лауреатом Государственной премии офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Фрагмент опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Путин сказал, что его зрение всегда оценивали в единицу (100%). «Лет пять или шесть назад пришел проверяться. И мне говорят: «0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие». Дали мне очки», — продолжил президент.

По словам главы государства, в очках у него «голова закружилась» и тогда он решил, что если не снимет очки, то будет «ходить в них всю оставшуюся жизнь». «Я не знаю, так или нет, но действует. Свободно читаю, без всяких проблем», — признался президент.

Он также добавил, что ежегодно проходит обследования, посвящая походам к врачам два дня.

В октябре Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже подчеркнул, что Путин имел в виду обычные диспансеризации, что у него нет проблем со здоровьем. Песков также называл «очевидной уткой» сообщения зарубежных СМИ в частности таблоида Mirror, о проблемах с сердцем у Путина.

В конце мая президент отмечал, что, чтобы хорошо выглядеть, нужно иметь цели и стремиться к ним, поскольку это мобилизует и держит в тонусе. Кроме того, следует заниматься спортом и соблюдать режим,