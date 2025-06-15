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Политика ,  
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Путин рассказал, как смог избежать очков

Владимир Путин рассказал, что смог избежать ношения очков
Глава государства во время проверки зрения 5–6 лет назад заметил незначительное ухудшение, но не стал носить очки, потому что пришлось бы «ходить в них всю оставшуюся жизнь». Путин поделился, что продолжил читать без проблем
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Булкин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин рассказал, что решил не носить очки, когда у него незначительно ухудшилось зрение, и продолжил читать «свободно, без всяких проблем». Своим опытом он поделился в разговоре с лауреатом Государственной премии офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Фрагмент опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Путин сказал, что его зрение всегда оценивали в единицу (100%). «Лет пять или шесть назад пришел проверяться. И мне говорят: «0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие». Дали мне очки», — продолжил президент.

По словам главы государства, в очках у него «голова закружилась» и тогда он решил, что если не снимет очки, то будет «ходить в них всю оставшуюся жизнь». «Я не знаю, так или нет, но действует. Свободно читаю, без всяких проблем», — признался президент.

Он также добавил, что ежегодно проходит обследования, посвящая походам к врачам два дня.

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Общество
Владимир Путин

В октябре Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже подчеркнул, что Путин имел в виду обычные диспансеризации, что у него нет проблем со здоровьем. Песков также называл «очевидной уткой» сообщения зарубежных СМИ в частности таблоида Mirror, о проблемах с сердцем у Путина.

В конце мая президент отмечал, что, чтобы хорошо выглядеть, нужно иметь цели и стремиться к ним, поскольку это мобилизует и держит в тонусе. Кроме того, следует заниматься спортом и соблюдать режим,

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