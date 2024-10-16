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Политика ,  
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Песков заявил об отсутствии у Путина проблем со здоровьем

Дмитрий Песков: у президента Владимира Путина нет проблем со здоровьем
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление Путина о регулярных обследованиях в Центральной клинической больнице (ЦКБ). По словам Пескова, осмотры президента носят профилактический характер.

«Имеются в виду обычные диспансеризации», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Об обследованиях в ЦКБ Путин упомянул во время беседы с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Они обсуждали сезонную вакцинацию от гриппа, которая проводится по всей стране.

Путин рассказал, что врачи ЦКБ рекомендуют ему делать прививку именно отечественным препаратом. По словам Мурашко, учреждения здравоохранения полностью укомплектованы российскими препаратами для инъекций.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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