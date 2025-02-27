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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп продлил на год санкции против России

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tierney L. Cross / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций против России, сообщили в Белом доме.

Речь идет об ограничениях США, введенных в 2014, 2018 и 2022 годы из-за ситуации на Украине.

Москва считает ограничения Запада незаконными и требует их отменить.

В феврале состоялись первые встречи высокопоставленных представителей США и России после начала военной операции на Украине. Стороны договорились о восстановлении численности посольств и создании рабочей группы для урегулирования конфликта. Вопросы о санкциях и территориях не обсуждались. Как уточнял госсекретарь Марко Рубио, ограничения могут быть сняты после окончания боевых действий.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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