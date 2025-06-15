 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России сократилось число пенсионеров

Соцфонд: в России сократилось число пенсионеров до 40,96 млн
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В России проживали около 41 млн пенсионеров по данным на 1 апреля, сообщили в Социальном фонде, передает «РИА Новости».

Всего в России зарегистрированы 40,961 млн человек пенсионного возраста, из них практически 8 млн ходят на работу.

По состоянию на 1 января 2025 года число пенсионеров на учете в Социальном фонде составляло 41,17 млн. Тогда за год оно увеличилось на 94 тыс. человек, или 0,2%. Численность пенсионеров показала позитивную динамику впервые с 2018 года (тогда она выросла на 361 тыс. человек).

В Мособлдуме назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Общество
Фото:Александр Артёменков / ТАСС

В мае в Соцфонде сообщали, что, по данным на 2025 год, подавляющее большинство пенсионеров в России составляют женщины. Так, численность мужчин-пенсионеров — 13 млн 845,5 тыс. человек, а женщин-пенсионеров — 27 млн 324,3 тыс. человек.

Всего, согласно данным Росстата, население России на июль 2024 года составило 146,1 млн человек.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пенсионеры Социальный фонд России работа
Материалы по теме
В Мособлдуме назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Общество
В МВД сообщили о предлагающих подарки пенсионерам мошенниках
Общество
Соцфонд назвал средний размер пенсии госслужащих в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
WSJ узнал, что Израиль не исключает даже аятоллу из своих возможных целей Политика, 12:04
Правительство отправило на доработку законопроект о работе риелторов Бизнес, 11:51
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
В России сократилось число пенсионеров Общество, 11:42
Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Пензы Политика, 11:30
Глава МИД Ирана назвал условие прекращения атак на Израиль Политика, 11:13
«Интер Майами» с Месси не смог выиграть стартовый матч клубного ЧМ Спорт, 11:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Если вы мотивируете себя личным успехом — у вас проблема: почему такПодписка на РБК, 11:04
Чем опасны рабочие чаты в мессенджерахПодписка на РБК, 10:44
ЦАХАЛ — основные факты об армии обороны Израиля, структура, численность База знаний, 10:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:36
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 10:35
В ОАЭ из-за отмены рейсов застряли 2000 российских туристов Политика, 10:35