В России сократилось число пенсионеров

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В России проживали около 41 млн пенсионеров по данным на 1 апреля, сообщили в Социальном фонде, передает «РИА Новости».

Всего в России зарегистрированы 40,961 млн человек пенсионного возраста, из них практически 8 млн ходят на работу.

По состоянию на 1 января 2025 года число пенсионеров на учете в Социальном фонде составляло 41,17 млн. Тогда за год оно увеличилось на 94 тыс. человек, или 0,2%. Численность пенсионеров показала позитивную динамику впервые с 2018 года (тогда она выросла на 361 тыс. человек).

В мае в Соцфонде сообщали, что, по данным на 2025 год, подавляющее большинство пенсионеров в России составляют женщины. Так, численность мужчин-пенсионеров — 13 млн 845,5 тыс. человек, а женщин-пенсионеров — 27 млн 324,3 тыс. человек.

Всего, согласно данным Росстата, население России на июль 2024 года составило 146,1 млн человек.