В Мособлдуме назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Для начисления максимального количества пенсионных баллов россиянам необходимо зарабатывать 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов, рассказал «РИА Новости» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
Он пояснил, что размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов, в том числе от количества индивидуальных пенсионных баллов.
«За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 млн руб., то есть 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — сказал Никитин.
Депутат отметил, что больше 10 пенсионных баллов в год получить невозможно вне зависимости от размера официального заработка.
Он добавил, что при стаже работы 30 лет и зарплате свыше 230 тыс. руб. в месяц в 2025 году можно получать пенсию в размере около 53 тыс. руб.
Чтобы увеличить размер будущей пенсии, нужно регулярно вносить средства в негосударственный пенсионный фонд или воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования, напомнил Никитин.
В России с 2025 года для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста (58 лет для женщин, 63 года для мужчин), наличие минимум 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициентов.
Индивидуальный пенсионный коэффициент, или пенсионные баллы, начисляется за каждый год работы и социальную активность, учитываемую при расчете пенсии. Итоговая сумма ежемесячных выплат формируется на основе накопленных баллов.
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