 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году ,  
0 

В Мособлдуме назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии

Депутат Никитин: для максимальной пенсии нужно зарабатывать ₽230 тыс. в месяц
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Александр Артёменков / ТАСС
Фото: Александр Артёменков / ТАСС

Для начисления максимального количества пенсионных баллов россиянам необходимо зарабатывать 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов, рассказал «РИА Новости» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Он пояснил, что размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов, в том числе от количества индивидуальных пенсионных баллов.

«За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 млн руб., то есть 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — сказал Никитин.

Депутат отметил, что больше 10 пенсионных баллов в год получить невозможно вне зависимости от размера официального заработка.

Он добавил, что при стаже работы 30 лет и зарплате свыше 230 тыс. руб. в месяц в 2025 году можно получать пенсию в размере около 53 тыс. руб.

Соцфонд назвал средний размер пенсии госслужащих в России
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Чтобы увеличить размер будущей пенсии, нужно регулярно вносить средства в негосударственный пенсионный фонд или воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования, напомнил Никитин.

В России с 2025 года для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста (58 лет для женщин, 63 года для мужчин), наличие минимум 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициентов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент, или пенсионные баллы, начисляется за каждый год работы и социальную активность, учитываемую при расчете пенсии. Итоговая сумма ежемесячных выплат формируется на основе накопленных баллов.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Мособлдума зарплата размер зарплаты пенсии страховые пенсии
Материалы по теме
Жителям Москвы перестали выдавать статус предпенсионера
Общество
Соцфонд пообещал, что среди россиян «без пенсии никто не останется»
Общество
В Совфеде ответили на вопрос об отмене пенсий
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после атаки Израиля Политика, 13:04
Два замначальника Генштаба Ирана погибли в результате ударов Израиля Политика, 12:57
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Российские войска взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР Политика, 12:49
Прилепин заявил, что осужденный за покушение на него «мечтает об обмене» Политика, 12:47
Клуб НХЛ продлит контракт с российским тренером Спорт, 12:46
«РИА Новости» узнало о визите ФСБ в салон жены разыскиваемого Тимофеева Политика, 12:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Покинувший ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК Спорт, 12:15
Mehr узнал об угрозе Ирана объектам Франции, Британии и США из-за Израиля Политика, 12:12
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 12:04
В Мособлдуме назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии Общество, 11:57
Власти Татарстана объяснили сбои в работе мобильного интернета Общество, 11:54
Яромир Ягр не исключил возможность продолжения карьеры в 53 года Спорт, 11:52