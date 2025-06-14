В Мособлдуме назвали размер зарплаты для получения максимальной пенсии

Депутат Никитин: для максимальной пенсии нужно зарабатывать ₽230 тыс. в месяц

Фото: Александр Артёменков / ТАСС

Для начисления максимального количества пенсионных баллов россиянам необходимо зарабатывать 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов, рассказал «РИА Новости» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Он пояснил, что размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов, в том числе от количества индивидуальных пенсионных баллов.

«За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 млн руб., то есть 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — сказал Никитин.

Депутат отметил, что больше 10 пенсионных баллов в год получить невозможно вне зависимости от размера официального заработка.

Он добавил, что при стаже работы 30 лет и зарплате свыше 230 тыс. руб. в месяц в 2025 году можно получать пенсию в размере около 53 тыс. руб.

Чтобы увеличить размер будущей пенсии, нужно регулярно вносить средства в негосударственный пенсионный фонд или воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования, напомнил Никитин.

В России с 2025 года для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста (58 лет для женщин, 63 года для мужчин), наличие минимум 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициентов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент, или пенсионные баллы, начисляется за каждый год работы и социальную активность, учитываемую при расчете пенсии. Итоговая сумма ежемесячных выплат формируется на основе накопленных баллов.