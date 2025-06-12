В Сиэтле акция против миграционной политики Трампа переросла в беспорядки

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В американском Сиэтле прошли акции протеста против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, пишет Seattle Times.

Участники митинга собрались в районе Капитолийского холма. Оттуда протестующие прошли маршем к небоскребу федерального правительства США в центре города. За движением колонны с воздуха следил полицейский вертолет.

Отдельные участники манифестации начали запускать фейерверки, опрокидывать мусорные контейнеры и поджигать их, бросать камни в полицейских. Местная полиция сообщила в соцсети Х (Twitter), что в результате столкновений задержали восемь человек.

В городе Спокан, который находится в 400 км от Сиэтла, также прошли демонстрации против иммиграционной политики Трампа. Сотрудники полиции применили против участников акции слезоточивый газ, мэр города Лиза Браун ввела комендантский час.

В начале июня в Лос-Анджелесе протесты переросли в беспорядки после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов, в ходе которого задержали 44 человека. В ответ на митинги Трамп направил в Калифорнию подразделения Нацгвардии. Он заявил, что военные останутся в штате до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал размещение военных и заявил о намерении подать в суд. Он подчеркнул, что использование армии внутри страны недопустимо. На фоне протестов в центре города ввели комендантский час.

Аналогичные акции также состоялись в Остине и Далласе в Техасе — губернатор штата Грег Эбботт объявил, что по всему региону развернут местные войска Национальной гвардии «для обеспечения мира и порядка».