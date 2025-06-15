Tasnim сообщил о попадании в жилой дом в Тегеране при ударе Израиля

В результате израильского удара в районе Нармак в Тегеране разрушен жилой дом, сообщает Tasnim.

Нармак находится на востоке города. В результате пострадали несколько человек, на месте работают спасатели.

В ночь на 15 июня израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране. В результате одно из административных зданий получило незначительные повреждения. Также под удар попал офис Организации оборонных исследований.

Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от столицы Ирана и топливному резервуару к югу от города.

Иран нанес удар по израильским городам. На севере страны прозвучали сирены. IRNA сообщает, что был атакован крупный портовый город Хайфа, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным Mehr, Иран для удара по Хайфе использовал применил гиперзвуковую ракету.