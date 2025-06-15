В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу
В израильском городе Эйлат прозвучали сирены, сигнализирующие о проникновении вражеского самолета, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
После военные перехватили беспилотник, отметили в ЦАХАЛ.
«После того, как в Эйлате прозвучали сирены, оповещающие о проникновении вражеского самолета, один беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону израильской территории, был перехвачен ВВС Израиля», — говорится в сообщении.
Ранее Иран запустил ракеты по Израилю — попадания зафиксировали в Хайфе, Крайоте и Тамре. По данным IRNA, в Хайфе был атакован нефтеперерабатывающий завод. В Тамре при попадании в двухэтажный дом погибла девушка, еще 14 человек пострадали.
Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Он заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется» для отражения угрозы. На объекте в Натанзе погибли физики-ядерщики и несколько высокопоставленных лиц КСИР.
Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов