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Операция Израиля против Ирана ,  
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В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу

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Операция Израиля против Ирана

В израильском городе Эйлат прозвучали сирены, сигнализирующие о проникновении вражеского самолета, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

После военные перехватили беспилотник, отметили в ЦАХАЛ.

«После того, как в Эйлате прозвучали сирены, оповещающие о проникновении вражеского самолета, один беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону израильской территории, был перехвачен ВВС Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее Иран запустил ракеты по Израилю — попадания зафиксировали в Хайфе, Крайоте и Тамре. По данным IRNA, в Хайфе был атакован нефтеперерабатывающий завод. В Тамре при попадании в двухэтажный дом погибла девушка, еще 14 человек пострадали.

Иран запустил ракеты по Израилю
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Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Он заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется» для отражения угрозы. На объекте в Натанзе погибли физики-ядерщики и несколько высокопоставленных лиц КСИР.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.

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Дарья Беспалько
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