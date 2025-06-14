США перебросили свои системы ПВО с Украины на Ближний Восток

США перебросили системы ПВО против беспилотников с Украины на Ближний Восток из-за роста угроз в регионе, заявил глава Пентагона. По его словам, война изменилась, и Вашингтон использует все ресурсы для защиты своих граждан

Питер Хегсет (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США перевезли свои системы ПВО против беспилотников с Украины на Ближний Восток, заявил в эфире телеканала Fox глава Пентагона Питер Хегсет.

«Я всю неделю был на слушаниях в конгрессе. И мне задали вопрос: «Вы действительно перебросили часть ваших систем ПВО против беспилотников из Украины на Ближний Восток?» На что я ответил: «Да, мы это сделали», — сказал Хегсет.

Он объяснил, что современная война, как и оборона страны, изменилась, и США намерены задействовать все возможные ресурсы для защиты своих граждан не только в регионе, но и по всему миру. Несмотря на то что «маленькие системы» могут представлять серьезную угрозу, Штаты максимально готовы к этому.

«Да, сама концепция войны прямо на наших глазах меняется: техника против дронов — это действительно пугает. Но у нас есть нужные люди на местах», — заверил Хегсет.

The Wall Street Journal 5 июня сообщила, что США по приказу Хегсета перенаправили специальные взрыватели для ракет, которые предназначались для передачи Украине, американским ВВС на Ближнем Востоке. По информации газеты, глава Пентагона уведомил конгресс о своем решении «без лишнего шума». В уведомлении, которое поступило в сенатский комитет по вооруженным силам, говорится, что потребность американских военных во взрывателях является «срочной проблемой, обнаруженной министром обороны».

Вскоре, 8 июня, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для борьбы с беспилотниками, которые администрация экс-президента США Джо Байдена обещала передать Украине.