США перебросили свои системы ПВО с Украины на Ближний Восток
США перевезли свои системы ПВО против беспилотников с Украины на Ближний Восток, заявил в эфире телеканала Fox глава Пентагона Питер Хегсет.
«Я всю неделю был на слушаниях в конгрессе. И мне задали вопрос: «Вы действительно перебросили часть ваших систем ПВО против беспилотников из Украины на Ближний Восток?» На что я ответил: «Да, мы это сделали», — сказал Хегсет.
Он объяснил, что современная война, как и оборона страны, изменилась, и США намерены задействовать все возможные ресурсы для защиты своих граждан не только в регионе, но и по всему миру. Несмотря на то что «маленькие системы» могут представлять серьезную угрозу, Штаты максимально готовы к этому.
«Да, сама концепция войны прямо на наших глазах меняется: техника против дронов — это действительно пугает. Но у нас есть нужные люди на местах», — заверил Хегсет.
The Wall Street Journal 5 июня сообщила, что США по приказу Хегсета перенаправили специальные взрыватели для ракет, которые предназначались для передачи Украине, американским ВВС на Ближнем Востоке. По информации газеты, глава Пентагона уведомил конгресс о своем решении «без лишнего шума». В уведомлении, которое поступило в сенатский комитет по вооруженным силам, говорится, что потребность американских военных во взрывателях является «срочной проблемой, обнаруженной министром обороны».
Вскоре, 8 июня, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для борьбы с беспилотниками, которые администрация экс-президента США Джо Байдена обещала передать Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов