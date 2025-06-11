Хегсет объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. В Белом доме ранее заявили о положительном отношении Трампа к прогрессу по Украине

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Мирное урегулирование военного конфликта России и Украины отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. При этом он отверг предположение о том, что Вашингтон должен использовать «все имеющиеся инструменты», чтобы оказать давление на Москву для урегулирования.

«Президент нацелен на мир в этом конфликте. В итоге мир служит нашим национальным интересам. Мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, демонстрирует, что мы понимаем, в каком мире живем и на чем должны сосредоточиться», — сказал Хегсет. Трансляцию слушаний вел Forbes.

Сенатор от Демократической партии Кристофер Кунс отметил, что переговоры об урегулировании продолжаются не первый день, а значит, остается вопрос, действительно ли Россия заинтересована в урегулировании конфликта.

По словам Кунса, и демократы, и республиканцы сходятся во мнении о необходимости ввести дополнительные санкции в отношении России. Среди прочего он напомнил о законопроекте, который разработали сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ предусматривает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

По словам самих авторов законопроекта, ужесточение санкций в отношении России поддерживают 82 сенатора. В Москве неоднократно называли ограничения незаконными и призывали их отменить в рамках урегулирования конфликта с Киевом.

«Господин министр, вы согласны, что Соединенным Штатам следует использовать все имеющиеся инструменты, в том числе дополнительные санкции, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров и выработать справедливый и прочный мир, положив конец войне на Украине?» — спросил Кунс. «Сенатор, все имеющиеся инструменты? Нет», — ответил Хегсет.

Урегулирование на Украине было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Но в последнее время американский президент все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования, писал ABC. При этом в Белом доме говорили, что Трамп положительно оценивает ход урегулирования конфликта, хотя понимает — «еще многое предстоит сделать».

После возвращения Трампа в Белый дом США провели серию встреч с представителями России и Украины. 16 мая и 2 июня состоялись первые с 2022 года прямые переговоры делегаций Москвы и Киева.