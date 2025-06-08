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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о передаче обещанных Украине ракет на Ближний Восток

Зеленский: США отправили обещанные Украине при Байдене ракеты на Ближний Восток
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский посетовал, что администрация Трампа отказалась передать Киеву 20 тыс. ракет, об отправке которых тот условился с США при Байдене. Вместо этого, по словам президента, они были отправлены на Ближний Восток
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украина договорилась с администрацией экс-президента США Джо Байдена о передаче ей 20 тыс. ракет для борьбы с беспилотниками, однако теперь Соединенные Штаты решили отправить их на Ближний Восток. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, фрагмент опубликовало в телеграм-канале издание «Страна».

По его словам, договоренность была достигнута с предыдущим министром обороны США Ллойдом Остином. «Это было недорого, но это особая технология. <...> Мы рассчитывали на 20 тыс. ракет», — отметил президент Украины.

Он рассказал, что утром в день перед интервью министр обороны Украины Рустем Умеров уведомил его об отказе Вашингтона передать Киеву ракеты.

«Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток», — сказал Зеленский.

Пентагон вместо Украины отправил компоненты ракет на Ближний Восток
Политика
Пит Хегсет

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило 5 июня, что США перенаправили специальные взрыватели для ракет, которые предназначались для передачи Украине, американским ВВС на Ближнем Востоке. Это было сделано по приказу министра Пита Хегсета, он уведомил конгресс о своем решении «без лишнего шума», утверждала газета. Отправку взрывателей организовывала администрация Байдена в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины.

В уведомлении, которое поступило в сенатский комитет по вооруженным силам, говорилось, что потребность американских военных во взрывателях является «срочной проблемой, обнаруженной министром обороны». Сторонники Украины в конгрессе выразили обеспокоенность, поскольку ведомство не объяснило, какое влияние это решение окажет на украинскую оборону и является ли потребность американской ВВС срочной.

Взрыватели предназначены для ракет «земля — воздух» с лазерным наведением Advanced Precision Kill Weapon, которые используются для уничтожения дронов. Важнейшим компонентом ракет является бесконтактный взрыватель, который детонирует взрывчатку, когда ракета приближается к беспилотнику.

ВВС адаптировали ракеты для запуска с истребителя F-15E, чтобы уничтожать хуситские или иранские дроны. Эта система огня дешевле, чем ракеты класса «воздух — воздух» Sidewinder и AMRAAM. Решение Пентагона отражает нехватку в арсеналах США, отмечала WSJ.

Российские власти осуждают поставки Украине оружия и настаивают, что они не изменят исход конфликта. Москва требует от западных стран прекратить военную помощь Киеву.

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