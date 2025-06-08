Зеленский заявил о передаче обещанных Украине ракет на Ближний Восток

Зеленский посетовал, что администрация Трампа отказалась передать Киеву 20 тыс. ракет, об отправке которых тот условился с США при Байдене. Вместо этого, по словам президента, они были отправлены на Ближний Восток

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украина договорилась с администрацией экс-президента США Джо Байдена о передаче ей 20 тыс. ракет для борьбы с беспилотниками, однако теперь Соединенные Штаты решили отправить их на Ближний Восток. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, фрагмент опубликовало в телеграм-канале издание «Страна».

По его словам, договоренность была достигнута с предыдущим министром обороны США Ллойдом Остином. «Это было недорого, но это особая технология. <...> Мы рассчитывали на 20 тыс. ракет», — отметил президент Украины.

Он рассказал, что утром в день перед интервью министр обороны Украины Рустем Умеров уведомил его об отказе Вашингтона передать Киеву ракеты.

«Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток», — сказал Зеленский.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило 5 июня, что США перенаправили специальные взрыватели для ракет, которые предназначались для передачи Украине, американским ВВС на Ближнем Востоке. Это было сделано по приказу министра Пита Хегсета, он уведомил конгресс о своем решении «без лишнего шума», утверждала газета. Отправку взрывателей организовывала администрация Байдена в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины.

В уведомлении, которое поступило в сенатский комитет по вооруженным силам, говорилось, что потребность американских военных во взрывателях является «срочной проблемой, обнаруженной министром обороны». Сторонники Украины в конгрессе выразили обеспокоенность, поскольку ведомство не объяснило, какое влияние это решение окажет на украинскую оборону и является ли потребность американской ВВС срочной.

Взрыватели предназначены для ракет «земля — воздух» с лазерным наведением Advanced Precision Kill Weapon, которые используются для уничтожения дронов. Важнейшим компонентом ракет является бесконтактный взрыватель, который детонирует взрывчатку, когда ракета приближается к беспилотнику.

ВВС адаптировали ракеты для запуска с истребителя F-15E, чтобы уничтожать хуситские или иранские дроны. Эта система огня дешевле, чем ракеты класса «воздух — воздух» Sidewinder и AMRAAM. Решение Пентагона отражает нехватку в арсеналах США, отмечала WSJ.

Российские власти осуждают поставки Украине оружия и настаивают, что они не изменят исход конфликта. Москва требует от западных стран прекратить военную помощь Киеву.