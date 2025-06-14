Командир отряда рассказал об уловке, позволившей взять Петровское в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

При заходе в населенный пункт Петровское в ДНР российские войска использовали уловку, которая позволила взять его под контроль, рассказал ТАСС командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

По его словам, штурмовики заходили с двух сторон, отвлекая внимание украинских военных.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населенный пункт», — сообщил командир, пояснив, что так российские силы заблокировали ВСУ в Петровском с двух сторон.

12 июня Минобороны доложило, что российские военные заняли село Петровское в Покровском районе, недалеко от Новопавловки в Днепропетровской области. Украинские власти в 2016 году переименовали населенный пункт в Орехово.

28 февраля прошлого года ведомство отчитывалось о взятии под контроль населенного пункта Петровское на авдеевском направлении (на Украине с 2016 года называется Степовое). В обоих случаях в боях принимали участие группировки войск «Центр».