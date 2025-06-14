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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о визите ФСБ в салон жены разыскиваемого Тимофеева

РИА Новости: ФСБ пришла в салон жены Тимофеева, разыскиваемого после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Екатерина Тимофеева (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)
Екатерина Тимофеева (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (Фото: katrine_gato / VK)

Силовики приходили в тату-студию в Челябинске, владелицей которой является жена уроженца Донецка Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке дронов на российские аэродромы. Об этом сообщили «РИА Новости» сотрудники соседних офисов.

По информации агентства, студия, в которой работала Тимофеева, находится в офисном здании в центре Челябинска, сейчас она закрыта.

Как пишет «РИА Новости», на странице студии в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что мастерская начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров указана сама Тимофеева.

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Политика
Фото:kobzevii / Telegram

В начале июня «РИА Новости» нашло квартиру в Челябинске, где жил Тимофеев. До этого администрация Усть-Кута опубликовала ориентировку на 37-летнего Тимофеева. В ней говорилось, что он, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая». Позже администрация удалила посты с фотографией мужчины из «ВКонтакте» и телеграм-канала.

5 июня МВД объявило Тимофеева в розыск, в карточке в разыскной базе ведомства не была указана статья Уголовного кодекса, послужившая основанием для розыска. В графе «национальность» отмечено, что Тимофеев украинец, место рождения — город Житомир. 7 июня в розыск объявили Екатерину Тимофееву. 10 июня Росфинмониторинг внес супругов в перечень террористов и экстремистов.

1 июня Сибирь впервые попала под атаку беспилотников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что целью была военная часть в поселке Средний, который находится примерно в 75 км от Иркутска. Дроны были запущены из фуры.

Минобороны России объявило, что украинская сторона совершила атаку с применением FPV-дронов на военные аэродромы в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Вечером того же дня военное ведомство сообщило, что некоторых участников терактов задержали.

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Евгений Вахляев
атака дронов военные аэродромы ФСБ тату-студия
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