«РИА Новости» узнало о визите ФСБ в салон жены разыскиваемого Тимофеева

Екатерина Тимофеева (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (Фото: katrine_gato / VK)

Силовики приходили в тату-студию в Челябинске, владелицей которой является жена уроженца Донецка Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке дронов на российские аэродромы. Об этом сообщили «РИА Новости» сотрудники соседних офисов.

По информации агентства, студия, в которой работала Тимофеева, находится в офисном здании в центре Челябинска, сейчас она закрыта.

Как пишет «РИА Новости», на странице студии в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что мастерская начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров указана сама Тимофеева.

В начале июня «РИА Новости» нашло квартиру в Челябинске, где жил Тимофеев. До этого администрация Усть-Кута опубликовала ориентировку на 37-летнего Тимофеева. В ней говорилось, что он, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая». Позже администрация удалила посты с фотографией мужчины из «ВКонтакте» и телеграм-канала.

5 июня МВД объявило Тимофеева в розыск, в карточке в разыскной базе ведомства не была указана статья Уголовного кодекса, послужившая основанием для розыска. В графе «национальность» отмечено, что Тимофеев украинец, место рождения — город Житомир. 7 июня в розыск объявили Екатерину Тимофееву. 10 июня Росфинмониторинг внес супругов в перечень террористов и экстремистов.

1 июня Сибирь впервые попала под атаку беспилотников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что целью была военная часть в поселке Средний, который находится примерно в 75 км от Иркутска. Дроны были запущены из фуры.

Минобороны России объявило, что украинская сторона совершила атаку с применением FPV-дронов на военные аэродромы в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Вечером того же дня военное ведомство сообщило, что некоторых участников терактов задержали.