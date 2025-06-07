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Военная операция на Украине ,  
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Жену возможного участника атаки ВСУ на аэродромы объявили в розыск

МВД объявило в розыск жену возможного участника атаки ВСУ на аэродромы Тимофееву
Сюжет
Военная операция на Украине
Екатерина Тимофеева
Екатерина Тимофеева (Фото: МВД России)

Жену возможного участника атаки ВСУ на российские аэродромы Артема Тимофеева объявили в розыск, следует из базы данных МВД.

«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в документе.

Статья Уголовного кодекса, по которой ее разыскивают, не называется.

В четверг, 5 июня, МВД России объявило в розыск самого Тимофеева. Карточка с его именем также появилась в разыскной базе ведомства.

В карточке не указано, какая статья Уголовного кодекса значится основанием для розыска. В графе «национальность» отмечено, что Тимофеев украинец, место рождения — город Житомир. Он родился в 1987 году.

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2 июня администрация города Усть-Кута опубликовала ориентировку на 37-летнего Тимофеева. В сообщении говорилось, что тот, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая». Позже администрация удалила посты с фотографией мужчины из «ВКонтакте» и телеграм-канала.

Атака дронов на российские аэродромы была совершена 1 июня. В результате удара загорелись нескольких единиц авиационной техники, сообщало Минобороны. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что целью атаки служила военная часть в поселке Среднем Усольского района.

Атаке также подверглись аэродромы в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Вечером 1 июня Минобороны сообщило, что несколько человек, причастных к атакам, задержаны.

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