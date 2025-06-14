Трамп поговорил с Нетаньяху и эмиром Катара
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и отдельно обсудил с ними ситуацию на Ближнем Востоке.
О разговоре Трампа и Нетаньяху со ссылкой на представителя Белого дома сообщил Reuters. Подробностей разговора не приводится.
Как пишет The Peninsula Qatar, в разговоре с эмиром Катара Трамп выразил готовность США участвовать в урегулировании кризиса для сохранения региональной безопасности и стабильности.
Аль Тани, со своей стороны, подчеркнул необходимость работы по снижению напряженности и поиску дипломатических решений.
Ранее с Нетаньяху провел телефонные переговоры президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».
Операция Израиля против Ирана «Восстающий лев» началась ночью 13 июня, атаки продолжились в течение дня и вечера. Целями стали военные и ядерные объекты, места нахождения высокопоставленных военных Ирана.
Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов