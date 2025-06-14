Трамп поговорил с Нетаньяху и эмиром Катара

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и отдельно обсудил с ними ситуацию на Ближнем Востоке.

О разговоре Трампа и Нетаньяху со ссылкой на представителя Белого дома сообщил Reuters. Подробностей разговора не приводится.

Как пишет The Peninsula Qatar, в разговоре с эмиром Катара Трамп выразил готовность США участвовать в урегулировании кризиса для сохранения региональной безопасности и стабильности.

Аль Тани, со своей стороны, подчеркнул необходимость работы по снижению напряженности и поиску дипломатических решений.

Ранее с Нетаньяху провел телефонные переговоры президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

Операция Израиля против Ирана «Восстающий лев» началась ночью 13 июня, атаки продолжились в течение дня и вечера. Целями стали военные и ядерные объекты, места нахождения высокопоставленных военных Ирана.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.