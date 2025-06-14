Нетаньяху заявил об уничтожении значительной части баллистики Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала своей операции уничтожила «значительную часть» запаса баллистических ракет Ирана, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Военные Израиля устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков Ирана и «самый важный» объект Тегерана по обогащению урана, рассказал премьер.
По словам Нетаньяху, «дальше будет еще больше».
Операция, которую Израиль начал 13 июня, связана с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия (Иран отрицает обвинения в стремлении его создать). ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.
МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран.
Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.
Иран провел ракетную атаку на Израиль в четыре волны. Число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.
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