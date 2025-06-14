 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Нетаньяху заявил об уничтожении значительной части баллистики Ирана

Нетаньяху: Израиль уничтожил значительную часть баллистических ракет Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала своей операции уничтожила «значительную часть» запаса баллистических ракет Ирана, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Военные Израиля устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков Ирана и «самый важный» объект Тегерана по обогащению урана, рассказал премьер.

По словам Нетаньяху, «дальше будет еще больше».

Иран выпустил по Израилю четыре залпа ракет за час
Политика

Операция, которую Израиль начал 13 июня, связана с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия (Иран отрицает обвинения в стремлении его создать). ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран. 

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в четыре волны. Число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран ракеты
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
В Иране прогремела новая волна взрывов
Политика
CNN узнал, как Иран решил отвечать на попытки защитить Израиль
Политика
Постпред Ирана в ООН назвал удары Израиля объявлением войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
КСИР назвал сроки ответной операции против Израиля Политика, 07:09
Трамп получил миллионы с продаж гитар, Библий и часов с его именем Политика, 06:59
В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 06:47
Нетаньяху заявил об уничтожении значительной части баллистики Ирана Политика, 06:34
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками Общество, 06:11
Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС Политика, 05:57
В Ставрополье человек пострадал при падении обломков дронов Политика, 05:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Самарской области беспилотники попытались атаковать предприятие Политика, 05:30
Юрист рассказала, когда можно вернуть деньги за невозвратный билет Общество, 05:13
Иран выпустил по Израилю четыре залпа ракет за час Политика, 05:09
Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан Общество, 04:53
Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля Политика, 04:28
Al Mayadeen сообщил об ударе по центру ядерных исследований в Израиле Политика, 04:25
В Тель-Авиве оценили ущерб от ракетных атак Ирана Политика, 04:11