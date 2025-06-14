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Политика ,  
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Число прекративших полеты за ночь аэропортов выросло до четырех

Росавиация: аэропорты Самары и Ульяновска не принимают рейсы

Еще два российских аэропорта — Самара и Ульяновск — приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

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Фото:Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Более трех часов назад ограничения начали действовать также в аэропортах Саратова и Тамбова.

В российских аэропортах периодически приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне атак беспилотников.

В ночь на 13 июня в аэропортах Саратова и Тамбова также приостановили полеты воздушных судов, ограничения позже сняли. Тогда Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов над российскими регионами, в том числе 11 беспилотников — над территорией Саратовской области.

В аэропорту Самары ограничения в последний раз вводили 10 июня, а в аэропорту Ульяновска — 24 апреля.

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Полина Минаева
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