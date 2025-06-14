Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты
В аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
Ранее ограничения начали действовать в аэропорту Тамбова.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне угрозы атак украинских беспилотников.
В ночь на 13 июня в аэропортах Саратова и Тамбова также приостановили полеты воздушных судов, ограничения позже сняли. Тогда Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов над российскими регионами, в том числе 11 беспилотников — над территорией Саратовской области.
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