Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты

В аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Ранее ограничения начали действовать в аэропорту Тамбова.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне угрозы атак украинских беспилотников.

В ночь на 13 июня в аэропортах Саратова и Тамбова также приостановили полеты воздушных судов, ограничения позже сняли. Тогда Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов над российскими регионами, в том числе 11 беспилотников — над территорией Саратовской области.

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