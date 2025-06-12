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Военная операция на Украине ,  
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В белгородской больнице умер раненный при атаке дрона ребенок

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области в больнице скончался мальчик, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ в поселке Борисовка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Произошло то, чего мы опасались на протяжении этих часов. В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка», — написал глава региона.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

По словам Гладкова, мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь, но спасти ребенка не удалось.

В Борисовке беспилотник ВСУ 12 июня атаковал многоквартирный дом. Кроме ребенка, ранения получили еще двое мирных жителей. Дрон повредил фасад и остекление в здании, а также находящийся рядом легковой автомобиль.

Перед атакой в Борисовке Гладков также рассказал об обстрелах Шебекинского округа. В селе Новая Таволжанка пострадали два человека. Мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья доставили в больницу. А в Михайловке дрон ударил по автомобилю. Пострадал мужчина, он получил осколочное ранение шеи.

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Полина Минаева
Вячеслав Гладков Белгородская область атака дронов происшествия
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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