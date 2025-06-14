Индийский миллиардер проглотил пчелу и умер на матче в Британии
В Великобритании индийский миллиардер Санджай Капур умер в возрасте 53 лет после того, как проглотил пчелу — это вызвало смертельный сердечный приступ, пишет газета Mirror.
Капур был бизнесменом и председателем компании по производству автозапчастей Sona Comstar. Издание сообщило, что Капур был также давним другом британского принца Уильяма.
Капур упал в обморок во время матча по поло. Пчела ужалила миллиардера в рот, что вызвало анафилактический шок и остановку сердца.
Ранее Interia Sport сообщил, что американский бизнесмен Томас Кокосински подавился и умер перед сделкой.
Кокосински планировал вложить в футбольный клуб «Висла» $5 млн и приехал в Польшу, чтобы завершить сделку по покупке акций. Бизнесмен попал в реанимацию после посещения ресторана в Кракове, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в итоге он умер. Radiozet.pl отмечает, что бизнесмен мог подавиться вареником.
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