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Общество ,  
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Индийский миллиардер проглотил пчелу и умер на матче в Британии

В Великобритании индийский миллиардер Санджай Капур умер в возрасте 53 лет после того, как проглотил пчелу — это вызвало смертельный сердечный приступ, пишет газета Mirror.

Капур был бизнесменом и председателем компании по производству автозапчастей Sona Comstar. Издание сообщило, что Капур был также давним другом британского принца Уильяма.

Капур упал в обморок во время матча по поло. Пчела ужалила миллиардера в рот, что вызвало анафилактический шок и остановку сердца.

Умер фронтмен группы Sly and the Family Stone Слай Стоун
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Ранее Interia Sport сообщил, что американский бизнесмен Томас Кокосински подавился и умер перед сделкой.

Кокосински планировал вложить в футбольный клуб «Висла» $5 млн и приехал в Польшу, чтобы завершить сделку по покупке акций. Бизнесмен попал в реанимацию после посещения ресторана в Кракове, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в итоге он умер. Radiozet.pl отмечает, что бизнесмен мог подавиться вареником.

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Теги
Полина Минаева
происшествия миллиардер Великобритания Индия
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