Умер фронтмен группы Sly and the Family Stone Слай Стоун

В возрасте 82 лет из-за тяжелой болезни умер фронтмен американской группы Sly and the Family Stone Слай Стоун, сообщают The Gardian и People.

«После продолжительной борьбы с ХОБЛ и другими проблемами со здоровьем Слай мирно скончался в окружении своих троих детей, ближайшего друга и расширенной семьи», — говорится в заявлении семьи.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Болезнь неизлечима, но правильное лечение позволяет замедлить ее развитие.

Сильвестр Стюарт, известный под псевдонимом Слай Стоун, родился в Техасе в 1943 году. Его первая музыкальная карьера состоялась в составе квартета The Stewart Four с тремя братьями и сестрами. Они выпустили местный сингл в 1952 году.

В 1966 году он объединил свою группу Sly and the Stoners с группой своего брата Freddie and the Stone Souls, образовав Sly and the Family Stone. Группа выпускала музыку в жанре фанк, соул, ритм-н-блюз, психоделический соул, рок и поп-рок.

Их прорыв произошел в 1967 году благодаря альбому «Dance to the Music», а позднее выстрелил четвертый за два года альбом «Stand!» (1969), который в итоге разошелся тиражом более трех миллионов экземпляров. Среди хитов группы также песни «Everyday People», «Thank You» и «Family Affair», а также » Want to Take You Higher», «Hot Fun in the Summertime» и другие.

Группа полностью распалась в 1975 году, хотя Стоун продолжал использовать название группы для сольных релизов. Его последний альбом «I'm Back! Family & Friends», в который вошли перезаписи старых песен и три новых трека, был выпущен в 2011 году.