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Умер фронтмен группы Sly and the Family Stone Слай Стоун

Фронтмен группы Sly and the Family Stone Слай Стоун умер из-за тяжелой болезни

В возрасте 82 лет из-за тяжелой болезни умер фронтмен американской группы Sly and the Family Stone Слай Стоун, сообщают The Gardian и People.

«После продолжительной борьбы с ХОБЛ и другими проблемами со здоровьем Слай мирно скончался в окружении своих троих детей, ближайшего друга и расширенной семьи», — говорится в заявлении семьи.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких.

Болезнь неизлечима, но правильное лечение позволяет замедлить ее развитие.

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Роберта Флэк в 2017 году

Сильвестр Стюарт, известный под псевдонимом Слай Стоун, родился в Техасе в 1943 году. Его первая музыкальная карьера состоялась в составе квартета The Stewart Four с тремя братьями и сестрами. Они выпустили местный сингл в 1952 году.

В 1966 году он объединил свою группу Sly and the Stoners с группой своего брата Freddie and the Stone Souls, образовав Sly and the Family Stone. Группа выпускала музыку в жанре фанк, соул, ритм-н-блюз, психоделический соул, рок и поп-рок.

Их прорыв произошел в 1967 году благодаря альбому «Dance to the Music», а позднее выстрелил четвертый за два года альбом «Stand!» (1969), который в итоге разошелся тиражом более трех миллионов экземпляров. Среди хитов группы также песни «Everyday People», «Thank You» и «Family Affair», а также » Want to Take You Higher», «Hot Fun in the Summertime» и другие.

Группа полностью распалась в 1975 году, хотя Стоун продолжал использовать название группы для сольных релизов. Его последний альбом «I'm Back! Family & Friends», в который вошли перезаписи старых песен и три новых трека, был выпущен в 2011 году.

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