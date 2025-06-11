Инвестор польского футбольного клуба подавился и умер перед сделкой

Инвестор польской «Вислы» из США подавился в ресторане и умер

Американский бизнесмен Томас Кокосински планировал вложить в краковскую «Вислу» $5 млн, но попал в реанимацию после посещения ресторана и умер через шесть дней. Местные СМИ пишут, что он подавился вареником

Футболисты «Вислы» (Фото: Global Look Press)

Американский бизнесмен с польскими корнями Томас Кокосински, который планировал стать миноритарным акционером краковского футбольного клуба «Висла», умер через шесть дней после несчастного случая в местном ресторане, пишет Interia Sport.

Кокосински планировал вложить в «Вислу» $5 млн и приехал в Польшу, чтобы завершить сделку по покупке акций.

Бизнесмен попал в реанимацию после посещения ресторана в Кракове, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в итоге он умер.

Кокосински было 42 года, он был главой компании, которая занималась металлообработкой.

Radiozet.pl отмечает, что бизнесмен мог подавиться вареником.

Краковский клуб в минувшем сезоне занял четвертое место во втором дивизионе, но не смог пробиться в элиту.