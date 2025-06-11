Инвестор польского футбольного клуба подавился и умер перед сделкой
Американский бизнесмен с польскими корнями Томас Кокосински, который планировал стать миноритарным акционером краковского футбольного клуба «Висла», умер через шесть дней после несчастного случая в местном ресторане, пишет Interia Sport.
Кокосински планировал вложить в «Вислу» $5 млн и приехал в Польшу, чтобы завершить сделку по покупке акций.
Бизнесмен попал в реанимацию после посещения ресторана в Кракове, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в итоге он умер.
Кокосински было 42 года, он был главой компании, которая занималась металлообработкой.
Radiozet.pl отмечает, что бизнесмен мог подавиться вареником.
Краковский клуб в минувшем сезоне занял четвертое место во втором дивизионе, но не смог пробиться в элиту.
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