На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией

Амир Хатами (в центре) (Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Global Look Press)

Новым главнокомандующим армии Ирана стал экс-министр обороны Амир Хатами, сообщает SNN.

Верховный лидер Аятолла Хаменеи, подписывая указ о назначении, заявил, что Хатами обладает достаточными компетентностью, опытом. Хаменеи призвал Хатами с революционным и трансформационным подходом повысить боевую готовность.

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, назвав удар упреждающим. Иран развивает ядерную программу, чем создает угрозу, заявил Тель-Авив. Позже Иран сообщил о гибели в результате израильского удара начальника генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, а также — командующего корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами и ряда высокопоставленных офицеров КСИР.

Вечером 13 июня началась ответная атака Ирана по Израилю.