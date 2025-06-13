 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Амир Хатами (в центре)
Амир Хатами (в центре) (Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Global Look Press)

Новым главнокомандующим армии Ирана стал экс-министр обороны Амир Хатами, сообщает SNN.

Верховный лидер Аятолла Хаменеи, подписывая указ о назначении, заявил, что Хатами обладает достаточными компетентностью, опытом. Хаменеи призвал Хатами с революционным и трансформационным подходом повысить боевую готовность.

В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля
Политика

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, назвав удар упреждающим. Иран развивает ядерную программу, чем создает угрозу, заявил Тель-Авив. Позже Иран сообщил о гибели в результате израильского удара начальника генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, а также — командующего корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами и ряда высокопоставленных офицеров КСИР.

Вечером 13 июня началась ответная атака Ирана по Израилю.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Иран Израиль командир
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Хаменеи в ответ на атаку Израиля пообещал сделать его «беспомощным»
Политика
ЦАХАЛ заявила о пуске Ираном ракет в сторону Израиля
Политика
NYT узнала о гибели преемника Сулеймани при ударе Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
КСИР объявил о начале операции против Израиля Политика, 21:57
На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией Политика, 21:40
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Хаменеи в ответ на атаку Израиля пообещал сделать его «беспомощным» Политика, 21:27
Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще девять стран Политика, 21:12
ЦАХАЛ заявила о пуске Ираном ракет в сторону Израиля Политика, 21:07
Впервые за 19 лет в топ-10 рейтинга ATP будут трое теннисистов из США Спорт, 21:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Польша сообщила о перехвате военного самолета над Балтийским морем Политика, 20:40
Трамп увидел возможность серьезного разговора после ударов по Ирану Политика, 20:29
Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху и предложил посредничество Политика, 20:15
NYT узнала о гибели преемника Сулеймани при ударе Израиля Политика, 20:03
Блиев первым из российских дзюдоистов завоевал медаль на ЧМ в Будапеште Спорт, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55