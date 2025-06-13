На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией
Новым главнокомандующим армии Ирана стал экс-министр обороны Амир Хатами, сообщает SNN.
Верховный лидер Аятолла Хаменеи, подписывая указ о назначении, заявил, что Хатами обладает достаточными компетентностью, опытом. Хаменеи призвал Хатами с революционным и трансформационным подходом повысить боевую готовность.
Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, назвав удар упреждающим. Иран развивает ядерную программу, чем создает угрозу, заявил Тель-Авив. Позже Иран сообщил о гибели в результате израильского удара начальника генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, а также — командующего корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами и ряда высокопоставленных офицеров КСИР.
Вечером 13 июня началась ответная атака Ирана по Израилю.
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