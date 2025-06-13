Над мечетью в Иране подняли «флаг мести»

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Красный флаг был поднят на бирюзовом куполе мечети Джамкаран в городе Кум, сообщает Tasnimnews в телеграм-канале.

В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв к мести.

Израиль нанес удар по Ирану ночью 13 июня. В ЦАХАЛ сообщили, что Тегеран добыл достаточное количество обогащенного урана, чтобы за несколько недель создать бомбы. Со слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его государство не прекратит боевые действия, пока не ослабит военный потенциал Ирана.

В июле 2024 года в Иране над мечетью Джамкаран был поднят красный флаг в знак мести Израилю за убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Хания погиб при обстреле в Тегеране утром 31 июля. ХАМАС обвинил Израиль.