Иран запустил по Израилю более 100 дронов

Дронам понадобится несколько часов, чтобы достичь израильской территории, ЦАХАЛ старается их сбить, заявили военные. NYT писала, что ответ Ирана на израильскую операцию будет включать удар сотнями ракет

Иран за последние несколько часы запустил в сторону Израиля более ста беспилотников, сообщил представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.

Дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля, уточнил он. Армия работает над тем, чтобы сбить их.

По словам Дефрина, во время сегодняшней израильской атаки на иранские объекты были задействованы 200 самолетов ВВС. Истребители сбросили более 330 боеприпасов примерно на 100 целей.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осуществила «успешный первый удар» по Ирану, в ходе которого были уничтожены высокопоставленные иранские командиры. Целью атаки власти назвали объекты, связанные с иранской ядерной программой. По словам Нетаньяху, у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб.

Как сообщили в Тегеране, среди погибших — командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери и физики-ядерщики. Под удар также попал объект в Натанзе, МАГАТЭ со ссылкой на власти Ирана уточнило, что повышения уровня радиации там не зафиксировали.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что «сильная рука вооруженных сил Исламской Республики Иран не оставит действия [Израиля] без ответа». The New York Times писала, что Тегеран разработал план, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет.