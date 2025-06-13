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Операция Израиля против Ирана ,  
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Саудовская Аравия осудила атаку Израиля на Иран

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Операция Израиля против Ирана

Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Ирану, назвав атаку вопиющей и нарушающей международные нормы и законы, сообщает МИД страны в Х (экс-Twitter).

Саудовская Аравия решительно осудила нападение Израиля на Иран, заявив, что нанесенные удары нарушают суверенитет и безопасность Исламской Республики.

«Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение вопиющих нападений Израиля на братскую Исламскую Республику Иран, которые нарушают ее суверенитет и безопасность и представляют собой грубое нарушение», — говорится в сообщении ведомства.

В МИДе страны также призвали международное сообщество «взять ответственность за немедленное прекращение этой агрессии».

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В ночь на 13 июня в Тегеране, Тебризе, Натанзе и других городах Ирана прогремели взрывы, в том числе на крупнейшем ядерном объекте страны в Натанзе. Погибли высокопоставленные военные: глава КСИР Хосейн Салами и начальник генштаба Мохаммад Багери. Иран заявил о подготовке ответного удара и пригрозил США и Израилю «сильной пощечиной». В Израиле объявили чрезвычайное положение.

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Полина Дуганова
Иран Израиль Саудовская Аравия
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