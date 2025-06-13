Из-за сильного ветра часть жителей Махачкалы остались без света
Часть жителей Махачкалы и трех районов Дагестана остались без света из-за сильного ветра, сообщило управление МЧС по республике.
«В 23:55 от диспетчерской службы ПАО Россети в ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики частично в г.о. Махачкала и 3 муниципальных районов (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы) произошли аварийные отключения электроснабжения», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной отключений стали замыкания на линиях электропередач. О сроках восстановления подачи ресурса информации пока нет.
Видео с последствиями стихии опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как ветер сносит деревья и крыши домов. Как передают «Известия», из-за шторма обрушилась сцена у спорткомплекса «Анжи-Арена» в Каспийске.
Также сильный ветер наблюдался в Чечне. Управление МЧС по республике предупредило жителей, что 13 июня на территории региона ожидаются сильные дожди с грозой, местами с градом. Также возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
В апреле из-за сильного ветра без света осталась часть жителей Алтайского края. Отключения затронули девять районов края и пригороды Барнаула.
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