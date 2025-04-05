Часть жителей Алтайского края остались без света из-за сильного ветра

Жители нескольких районов Алтайского края остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«В настоящее время аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Алтайском, Зональном, Алейском, Бийском, Красногорском, Троицком и Кулундинском районах и пригороде Барнаула», — говорится в сообщении.

Ночью на регион обрушился сильный ветер, что стало причиной технологических нарушений на линиях электропередачи, добавили в правительстве.



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