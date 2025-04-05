Часть жителей Алтайского края остались без света из-за сильного ветра
Жители нескольких районов Алтайского края остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«В настоящее время аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Алтайском, Зональном, Алейском, Бийском, Красногорском, Троицком и Кулундинском районах и пригороде Барнаула», — говорится в сообщении.
Ночью на регион обрушился сильный ветер, что стало причиной технологических нарушений на линиях электропередачи, добавили в правительстве.
Энергетики приступили к ликвидации аварий на линиях электропередач. В ремонтных работах задействованы 39 бригад — 118 человек и 39 единиц техники, говорится в сообщении компании Россети Сибирь Алтайэнерго.
Вечером 20 марта из-за пожара на территории подстанции № 19 «Горно-Алтайская» осталась без электроэнергии часть города Горно-Алтайска в соседней республике Алтай. По словам губернатора региона Андрея Турчака, причиной пожара стал поджог.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов