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Общество ,  
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Часть жителей Алтайского края остались без света из-за сильного ветра

Жители нескольких районов Алтайского края остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«В настоящее время аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Алтайском, Зональном, Алейском, Бийском, Красногорском, Троицком и Кулундинском районах и пригороде Барнаула», — говорится в сообщении.

Ночью на регион обрушился сильный ветер, что стало причиной технологических нарушений на линиях электропередачи, добавили в правительстве.

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Энергетики приступили к ликвидации аварий на линиях электропередач. В ремонтных работах задействованы 39 бригад — 118 человек и 39 единиц техники, говорится в сообщении компании Россети Сибирь Алтайэнерго.

Вечером 20 марта из-за пожара на территории подстанции № 19 «Горно-Алтайская» осталась без электроэнергии часть города Горно-Алтайска в соседней республике Алтай. По словам губернатора региона Андрея Турчака, причиной пожара стал поджог.

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нарушение электроснабжения Алтайский край Россия отключение электричества
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