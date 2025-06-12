Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки дронов
В результате удара украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре в Запорожской области электроснабжения лишилась часть Акимовского муниципального округа, об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
О работе ПВО глава региона сообщил после полуночи. Сбиты беспилотники над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком, заявил Балицкий.
Власти регулярно информируют о прилетах дронов в Запорожскую область. Так, тремя днями ранее, 9 июня, электричества лишился весь регион, отчитывался Балицкий.
В начале июня украинские дроны ударили по энергообъектам в регионе, повредив сеть электропередач и нанеся удар по подстанции в Мелитополе. О полном восстановлении электричества Балицкий сообщил лишь 8 июня.
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