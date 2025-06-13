Генконсульство: россияне не пострадали при пожаре в отеле в Анталье

Из-за пожара в отеле в Анталье эвакуировали более 600 человек

Российские туристы не пострадали при пожаре в отеле в турецкой Аланье в ночь на 12 июня, сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Анталье.

«По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет... Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало. Генконсульство находится на связи с туроператорами и держит ситуацию на контроле», — сообщили в диппредставительстве.

Пожар вспыхнул в 8-этажном отеле Asrın Beach Hotel в Аланье. Как передает агентство IHA, в результате пожара было эвакуировано 622 человека.

Туристы, пострадавшие от задымления, получили первую медицинскую помощь на месте. Три человека с симптомами астмы были направлены для обследования в больницу. Остальные постояльцы, как уточняет агентство, были размещены в других отелях.

Возгорание произошло в подвальном этаже, где находились сауна и прачечная. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. К месту происшествия оперативно прибыли 10 пожарных бригад и бригады скорой помощи. В течение 60 минут огонь был взят под контроль и полностью ликвидирован, все гости отеля были благополучно эвакуированы.

Мэр Аланьи Осман Озчелик заявил, что гостиница работала без лицензии.

В начале июня власти Антальи закрыли 174 гостиницы из-за несоответствия требованиям техники безопасности. Всего пожарная охрана Антальи провела проверку в 294 отелях.

Местные власти предупредили, что если опечатанные отели продолжат принимать гостей, то «будут приняты меры в соответствии с законодательством».

Массовая проверка гостиниц началась после крупного пожара в турецком отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу в январе, в результате которого погибли 78 человек.