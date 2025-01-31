В Анталье закрылись 50 отелей после пожара на горнолыжном курорте

В Анталье после пожара на горнолыжном курорте «Карталкая» в провинции Болу закрылись 50 отелей, сообщает NTV Haber.

«В Анталье муниципальные власти опечатали 50 отелей в Калеичи и его окрестностях», — говорится в материале. Владельцев гостиниц уже уведомили о закрытии.

По данным издания, турецкое министерство культуры и туризма направило срочное письмо главам 81 провинции. В нем говорится о необходимости опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии. Кроме того, предпринимателям потребуется предоставить властям сертификат на осуществление туристической деятельности.

В Турции в ночь на 21 января вспыхнул пожар в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу. Всего погибли 78 человек, еще 51 получил ранения. 22 января в Турции было объявлено днем траура.

По данным T24, в отеле были нарушения в работе пожарной сигнализации и системы контроля дыма, а также эвакуационных выходов. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана. Большинство людей погибли из-за отравления угарным газом.