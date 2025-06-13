Хегсет отверг данные о приказе приостановить кибероперации против России

Министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в Конгрессе заявил, что не отдавал распоряжение о приостановке весной этого года киберопераций против России.

«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас. Мы этого не делали», — сказал глава Пентагона, комментируя публикации, в которых говорилось о приказе Хегсета прекратить операции против России в киберпространстве (цитата по ТАСС).

В конце февраля портал Record со ссылкой на источники сообщил о приказе Хегсета Киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации. По данным источников издания, распоряжение не касалось Агентства по национальной безопасности и работы по сбору разведданных в отношении России.

Тогда Пентагон отрицал эти сведения.

В мае глава подкомитета по кибербезопасности комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон признал, что Киберкомандование США действительно приостанавливало операции против России в рамках переговоров Вашингтона и Москвы, однако это продлилось только один день.

Американские власти не раз выдвигали обвинения в адрес России, утверждая, что она стоит за кибератаками на критическую инфраструктуру США, а также объекты на Украине и в странах НАТО. Кремль отмечал, что осуждает такую позицию и считает ее неприемлемой.