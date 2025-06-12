 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире

Китай начнет массово производить AG600 — самые большие самолеты-амфибии в мире

Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире
Video

Китайский самолет-амфибия AG600 получил разрешение на массовое производство, сообщает South China Morning Post.

Китай разработал AG600 для удовлетворения срочных потребностей в чрезвычайных спасательных операциях и предотвращении стихийных бедствий. Максимальный взлетный вес самолета составляет 60 т, а практическая дальность полета — 4,5 тыс. км. Он может перевозить до 12 т воды для выполнения противопожарных миссий.

Как отмечает газета, этот шаг является «частью более широких усилий Китая по созданию самодостаточной гражданской авиационной промышленности» и укреплению своей роли как одного из ключевых игроков на мировом рынке. С учетом недавних технологических ограничений со стороны США, включая запреты на экспорт авиационных двигателей, «эта цель приобрела особую срочность», говорится в статье.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Нафикова
Китай КНР самолет видео
Материалы по теме
США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
Политика
Китай предложил Индонезии купить у него истребители J-10
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея Общество, 19:48 
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье Общество, 19:44
Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена Политика, 19:39
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России Политика, 19:28
Кадыров назвал Чечню первым победившим международный терроризм регионом Политика, 19:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире Политика, 19:10
WSJ назвала майские территориальные приобретения России почти рекордными Политика, 19:01
Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине Политика, 18:53
Трамвай загорелся на Суворовской площади в Петербурге. Видео Общество, 18:49
Гончаренко уволили из «Пари НН» Спорт, 18:41
Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг Спорт, 18:36
Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии Общество, 18:27