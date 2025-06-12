Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире

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Китайский самолет-амфибия AG600 получил разрешение на массовое производство, сообщает South China Morning Post.

Китай разработал AG600 для удовлетворения срочных потребностей в чрезвычайных спасательных операциях и предотвращении стихийных бедствий. Максимальный взлетный вес самолета составляет 60 т, а практическая дальность полета — 4,5 тыс. км. Он может перевозить до 12 т воды для выполнения противопожарных миссий.

Как отмечает газета, этот шаг является «частью более широких усилий Китая по созданию самодостаточной гражданской авиационной промышленности» и укреплению своей роли как одного из ключевых игроков на мировом рынке. С учетом недавних технологических ограничений со стороны США, включая запреты на экспорт авиационных двигателей, «эта цель приобрела особую срочность», говорится в статье.