Как взлетел и разбился «Лайнер мечты» в Индии. Видео
На камеры видеонаблюдения попал последний взлет Boeing Dreamliner авиакомпании Air India. Лайнер разбился через несколько минут после вылета по маршруту в аэропорт Лондона.
На борту было 242 человека, сначала полиция сообщила, что никто не выжил. Однако позже полиция заявила, что выживший все же нашелся: это 40-летний гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш. Жертвы есть как среди находившихся в самолете, так и на земле — борт упал на жилой квартал, в частности на общежитие студентов медиков. Это первая крупная авиакатастрофа Boeing Dreamliner за историю его эксплуатации с 2011 года.
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