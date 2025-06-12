Как взлетел и разбился «Лайнер мечты» в Индии. Видео

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На камеры видеонаблюдения попал последний взлет Boeing Dreamliner авиакомпании Air India. Лайнер разбился через несколько минут после вылета по маршруту в аэропорт Лондона.

На борту было 242 человека, сначала полиция сообщила, что никто не выжил. Однако позже полиция заявила, что выживший все же нашелся: это 40-летний гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш. Жертвы есть как среди находившихся в самолете, так и на земле — борт упал на жилой квартал, в частности на общежитие студентов медиков. Это первая крупная авиакатастрофа Boeing Dreamliner за историю его эксплуатации с 2011 года.