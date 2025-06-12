 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Как взлетел и разбился «Лайнер мечты» в Индии. Видео

Появилось видео взлета и падения Boeing Dreamliner близ Ахмедабада

Как взлетел и разбился «Лайнер мечты» в Индии. Видео
Video

На камеры видеонаблюдения попал последний взлет Boeing Dreamliner авиакомпании Air India. Лайнер разбился через несколько минут после вылета по маршруту в аэропорт Лондона.

На борту было 242 человека, сначала полиция сообщила, что никто не выжил. Однако позже полиция заявила, что выживший все же нашелся: это 40-летний гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш. Жертвы есть как среди находившихся в самолете, так и на земле — борт упал на жилой квартал, в частности на общежитие студентов медиков. Это первая крупная авиакатастрофа Boeing Dreamliner за историю его эксплуатации с 2011 года.

В Индии нашли более 200 тел погибших после крушения самолета
Общество
Фото:Amit Dave / Reuters

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Boeing Dreamliner Индия авиакатастрофа самолет
Материалы по теме
Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner
Общество
Власти сообщили о «многих погибших» при крушении самолета в Индии
Политика
В посольстве заявили об отсутствии россиян на разбившемся в Индии лайнере
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии Общество, 18:27
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о первых секундах полета Общество, 18:02
«Наполи» объявил о переходе Де Брёйне Спорт, 17:58
Как взлетел и разбился «Лайнер мечты» в Индии. Видео Общество, 17:57
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Путин анонсировал встречу с исполнившим его «приказ» военным Политика, 17:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Песков заявил, что у него нет данных о планах заблокировать Telegram Политика, 17:34
КХЛ назвала лучший сейв сезона Спорт, 17:32
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Уиткофф назвал, кем Трамп мог бы работать одновременно с президентством Политика, 16:59
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
На месте крушения Boeing Dreamliner в Индии найден один выживший Общество, 16:54
В Индии нашли более 200 тел погибших после крушения самолета Общество, 16:41