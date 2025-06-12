Путин анонсировал встречу с исполнившим его «приказ» военным

Владимир Путин (слева) (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

В День России президент Владимир Путин встретится с участником военной операции на Украине, который женился по его совету. Видео с президентом поделился репортер Павел Зарубин в телеграм-канале.

«Я в разговоре по телефону с ним [военнослужащим] где-то полгода назад спросил: «Вы женаты?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Надо жениться». Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился», — поделился президент на встрече с участниками образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев».

Путин встретится не только с военнослужащим, но и с его супругой. Заочно президент поздравил их с бракосочетанием.

Ранее российский лидер поздравил граждан с Днем России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где состоялось вручение государственных премий и медалей Героя Труда.

Путин отметил, что цельность в восприятии России стала «нашим важнейшим достижением», а преданность и «сыновье отношение» к Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет. Он добавил, что страна «уверенно ставит перед собой масштабные цели развития» и достигает новых высот.