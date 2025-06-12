Путин заявил о «сыновьем отношении» россиян к Родине

Владимир Путин (в центре) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

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Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, поздравление глава государства произнес в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходит вручение государственных премий и медалей Героя Труда.

«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства Российского; его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны; знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», — сказал президент.

Путин отметил, что цельность в восприятии России стала «нашим важнейшим достижением», а преданность и «сыновье отношение» к Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет.

«Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна «уверенно ставит перед собой масштабные цели развития» и «достигает новых высот».

В рамках празднования Дня России в Кремлевском дворце Путин вручает золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2024 год.