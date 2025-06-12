Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья доставили в больницу.
Новая Таволжанка находится в Шебекинском округе. Там же расположено село Маломихайловка, где дрон ударил по автомобилю. Пострадал мужчина, он получил осколочное ранение шеи.
По словам Гладкова, за минувшие сутки в регионе подавили и сбили десятки беспилотников. Пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов