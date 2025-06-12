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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья доставили в больницу.

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Новая Таволжанка находится в Шебекинском округе. Там же расположено село Маломихайловка, где дрон ударил по автомобилю. Пострадал мужчина, он получил осколочное ранение шеи.

По словам Гладкова, за минувшие сутки в регионе подавили и сбили десятки беспилотников. Пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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