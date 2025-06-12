На борту рухнувшего в Индии самолета летели граждане четырех стран
На борту пассажирского Boeing 787-8 Dreamliner, который потерпел крушение близ индийского Ахмедабада, находилось 169 граждан Индии, 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии. Список пассажиров приводит авиакомпания Air India в соцсети X.
В самолете было 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Россиян, по предварительным данным, в самолете не было, российские дипломаты выясняют точную информацию, заявляла представитель МИДа Мария Захарова.
Борт принадлежал авиакомпании направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. Рейс выполнял самолет Boeing 787 Dreamliner. Лайнер вылетел из аэропорта города Ахмедабад (штат Гуджарат) в 13:39 по местному времени (11:09) мск. Вскоре пилоты подали сигнал бедствия. Почти сразу после этого самолет упал. Причину крушения власти пока не назвали.
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