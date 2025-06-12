В посольстве заявили об отсутствии россиян на разбившемся в Индии лайнере
Россиян, по предварительной информации, не было на борту рухнувшего в штате Гуджарат на западе Индии самолета авиакомпании Air India, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.
«Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб», — цитирует агентство диппредставительство.
Ранее самолет Air India рухнул в жилом квартале после вылета из Ахмедабада. Лайнер должен был приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик. Агентство Ani со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации страны написало, что на борту самолета находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
Авиакомпания Air India сообщила, что самолет «попал в инцидент». Перевозчик подчеркнул, что выясняет обстоятельства случившегося.
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