Глава МИД Венгрии Сийярто выступит на ПМЭФ-2025

Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступит спикером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из данных на сайте Росконгресса.

В роли эксперта он появится на дискуссии «Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей».

Сийярто выступал также на ПМЭФ-2024, приезжал на ПМЭФ в 2023, 2019, 2018, 2017 годах.

Среди других спикеров на форум приедут также:

министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа,

министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров,

экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо,

первый замминистра экономического развития России Максим Колесников,

замминистра промышленности и торговли Росии Роман Чекушов,

посол России в Китае Андрей Денисов,

посол России в Маврикии Ирада Зейналова,

посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.

ПМЭФ — это ежегодное деловое мероприятие, впервые организованное в 1997 году. Обычно оно объединяет бизнесменов, чиновников, различных экспертов из сфер экономики и перспектив развития.

С 2006 года форум приходит с участием президента России Владимира Путина.

В 2025 году будет проведен XXVIII форум, он пройдет 18–21 июня 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».