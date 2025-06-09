Глава МИД Венгрии Сийярто выступит на ПМЭФ-2025
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступит спикером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из данных на сайте Росконгресса.
В роли эксперта он появится на дискуссии «Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей».
Сийярто выступал также на ПМЭФ-2024, приезжал на ПМЭФ в 2023, 2019, 2018, 2017 годах.
Среди других спикеров на форум приедут также:
- министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа,
- министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров,
- экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо,
- первый замминистра экономического развития России Максим Колесников,
- замминистра промышленности и торговли Росии Роман Чекушов,
- посол России в Китае Андрей Денисов,
- посол России в Маврикии Ирада Зейналова,
- посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.
ПМЭФ — это ежегодное деловое мероприятие, впервые организованное в 1997 году. Обычно оно объединяет бизнесменов, чиновников, различных экспертов из сфер экономики и перспектив развития.
С 2006 года форум приходит с участием президента России Владимира Путина.
В 2025 году будет проведен XXVIII форум, он пройдет 18–21 июня 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
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