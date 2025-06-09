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ПМЭФ-2025 ,  
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Глава МИД Венгрии Сийярто выступит на ПМЭФ-2025

Сюжет
ПМЭФ-2025
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступит спикером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из данных на сайте Росконгресса.

В роли эксперта он появится на дискуссии «Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей».

Сийярто выступал также на ПМЭФ-2024, приезжал на ПМЭФ в 2023, 2019, 2018, 2017 годах.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Среди других спикеров на форум приедут также:

  • министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа,
  • министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров,
  • экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо,
  • первый замминистра экономического развития России Максим Колесников,
  • замминистра промышленности и торговли Росии Роман Чекушов,
  • посол России в Китае Андрей Денисов,
  • посол России в Маврикии Ирада Зейналова,
  • посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.

ПМЭФ — это ежегодное деловое мероприятие, впервые организованное в 1997 году. Обычно оно объединяет бизнесменов, чиновников, различных экспертов из сфер экономики и перспектив развития.

С 2006 года форум приходит с участием президента России Владимира Путина.

В 2025 году будет проведен XXVIII форум, он пройдет 18–21 июня 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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