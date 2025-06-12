Air India сообщила о выяснении деталей крушения самолета в Ахмедабаде
Летевший из индийского Ахмедабада в Лондон самолет «попал в инцидент», сообщила пресс-служба авиакомпании Air India в соцсети Х (Twitter).
Ранее NDTV сообщила о крушении пассажирского лайнера недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии.
«В настоящий момент мы выясняем подробности», — говорится в сообщении.
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