В МВД сообщили о предлагающих подарки пенсионерам мошенниках

Как защититься от мошенников

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мошенники вымогают деньги у пенсионеров с обещанием подарков от представителей местных властей, сообщила начальник управления информации и общественных связей управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, пишет ТАСС.

По словам Петровой, в полицию в Химках обратился 83-летний мужчина, у которого аферисты пытались украсть более 450 тыс. руб. Пострадавшему позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками местных органов власти.

Злоумышленники сообщили пенсионеру о якобы выдаче праздничных подарков — для этого мужчина должен был продиктовать номер своего СНИЛС.

Позднее жителю Химок начали поступать звонки от «сотрудников правоохранительных структур». Аферисты убедили мужчину, что его средства находятся под угрозой, а для сохранения денег их следует обналичить и передать курьеру, который зачислит сбережения на «безопасный счет».

«После выполнения инструкций заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию», — цитирует агентство Петрову.

Приехавшего за деньгами курьера арестовали. В отношении ранее судимого жителя Иванова завели уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали делать фальшивые рассылки о государственных выплатах в честь Дня России, сообщила киберполиция. Злоумышленники рассылают гражданами поддельные сообщения в мессенджерах, уточнили в ведомстве.

Министерство порекомендовало проверять информацию на официальных сайтах госорганов или компаний, никому не называть личную информацию и коды авторизации.