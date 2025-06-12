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Общество ,  
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Kronen Zeitung раскрыла имя напавшего на школу в Граце

Фото: Borut Zivulovic / Reuters
Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце звали Артур А., пишет издание Kronen Zeitung.

21-летний молодой человек жил вместе с матерью. Перед атакой он отправил ей видеообращение с извинениями «за то, что сейчас сделаю» и поблагодарил ее за заботу. Женщина увидела сообщение через 24 минуты после отправки.

По информации газеты, по отцовской линии у молодого человека есть армянские корни.

В прощальном письме бывший ученик школы сообщил об издевательствах в учебном учреждении и обвинил его руководство в произошедшем. Кроме того, он выразил беспокойство о своей кошке и попросил родных позаботиться о ней.

В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце
Политика
Фото:Borut Zivulovic / Reuters

Молодой человек устроил стрельбу в школе Граца 10 июня. В результате погибли десять человек, 28 ранены. Среди погибших — учащиеся и один взрослый. Нападавший принес в школу пистолет и длинноствольное ружье. После этого он покончил с собой в туалете.

В Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой.

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Австрия нападение на школу Школа
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