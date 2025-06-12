Kronen Zeitung раскрыла имя напавшего на школу в Граце
Устроившего стрельбу в школе в австрийском Граце звали Артур А., пишет издание Kronen Zeitung.
21-летний молодой человек жил вместе с матерью. Перед атакой он отправил ей видеообращение с извинениями «за то, что сейчас сделаю» и поблагодарил ее за заботу. Женщина увидела сообщение через 24 минуты после отправки.
По информации газеты, по отцовской линии у молодого человека есть армянские корни.
В прощальном письме бывший ученик школы сообщил об издевательствах в учебном учреждении и обвинил его руководство в произошедшем. Кроме того, он выразил беспокойство о своей кошке и попросил родных позаботиться о ней.
Молодой человек устроил стрельбу в школе Граца 10 июня. В результате погибли десять человек, 28 ранены. Среди погибших — учащиеся и один взрослый. Нападавший принес в школу пистолет и длинноствольное ружье. После этого он покончил с собой в туалете.
В Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой.
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