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На Енисее произошел разлив дизельного топлива из-за аварии с теплоходом

Теплоход получил пробоину в результате удара о пороги на реке Енисей, сообщила пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

Авария произошла на территории Казачинского района. Теплоход, буксирующий две неуправляемые баржи, ударился о порог.

«В результате чего произошла расцепка барж и теплохода, теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления, теплоход прибило к берегу, баржи силами экипажа установлены на якоря», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что судно получило повреждение топливного бака. К ликвидации последствий аварии привлекли пять человек и две единицы спецтехники. Никто не пострадал, добавили в министерстве.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Енисейского района пишет, что в результате ЧП произошел разлив дизельного топлива.

«В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива», — цитирует агентство ЕДДС.

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Дарья Беспалько
Енисей Красноярский край теплоход дизельное топливо
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