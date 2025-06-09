На Енисее произошел разлив дизельного топлива из-за аварии с теплоходом

Теплоход получил пробоину в результате удара о пороги на реке Енисей, сообщила пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

Авария произошла на территории Казачинского района. Теплоход, буксирующий две неуправляемые баржи, ударился о порог.

«В результате чего произошла расцепка барж и теплохода, теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления, теплоход прибило к берегу, баржи силами экипажа установлены на якоря», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что судно получило повреждение топливного бака. К ликвидации последствий аварии привлекли пять человек и две единицы спецтехники. Никто не пострадал, добавили в министерстве.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Енисейского района пишет, что в результате ЧП произошел разлив дизельного топлива.

«В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива», — цитирует агентство ЕДДС.

В конце мая в Невельском районе на юге Сахалинской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом. В результате произошла утечка 1,5 т топлива. В результате ЧП никто не пострадал, топливо из цистерны откачали. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники пожарно-спасательной службы.