На Енисее произошел разлив дизельного топлива из-за аварии с теплоходом
Теплоход получил пробоину в результате удара о пороги на реке Енисей, сообщила пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.
Авария произошла на территории Казачинского района. Теплоход, буксирующий две неуправляемые баржи, ударился о порог.
«В результате чего произошла расцепка барж и теплохода, теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления, теплоход прибило к берегу, баржи силами экипажа установлены на якоря», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что судно получило повреждение топливного бака. К ликвидации последствий аварии привлекли пять человек и две единицы спецтехники. Никто не пострадал, добавили в министерстве.
ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Енисейского района пишет, что в результате ЧП произошел разлив дизельного топлива.
«В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива», — цитирует агентство ЕДДС.
В конце мая в Невельском районе на юге Сахалинской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом. В результате произошла утечка 1,5 т топлива. В результате ЧП никто не пострадал, топливо из цистерны откачали. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники пожарно-спасательной службы.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов