Внуково и Шереметьево возобновили рейсы

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О том, что аэропорты временно перестали принимать и отправлять самолеты, Кореняко написал в 01:36 мск. В 02:50 он уточнил, что ограничения сняли.

По его словам, они действовали «для обеспечения безопасности полетов». Рейсы приостановил также калужский аэропорт Грабцево.