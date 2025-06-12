Внуково и Шереметьево возобновили рейсы
В московских аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О том, что аэропорты временно перестали принимать и отправлять самолеты, Кореняко написал в 01:36 мск. В 02:50 он уточнил, что ограничения сняли.
По его словам, они действовали «для обеспечения безопасности полетов». Рейсы приостановил также калужский аэропорт Грабцево.
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