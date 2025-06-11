Аэропорт в Саратове возобновил работу

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О принятии мер он объявил в 3:00 мск, их вводили «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Тогда же приостановили полеты в аэропорту Калуги, ограничения пока сохраняются.

Ночью в Воронежской области, которая граничит с Саратовской, сбили более пяти беспилотников. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА.