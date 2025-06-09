Запорожская область осталась без света из-за недавних атак ВСУ

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Вся Запорожская область осталась без электричества из-за недавних атак ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. Он предупредил, что отключения повторятся.



Ранее в Минэнерго региона сообщили, что из-за нештатной ситуации в Запорожской области наблюдаются перебои в электроснабжении. Вскоре Балицкий заявил, что без электричества остался весь регион.



Характер нештатной ситуации в сообщении Минэнерго не уточнили, специалисты экстренно пытаются установить причины сбоя. Балицкий написал, что систему электроснабжения поэтапно восстанавливают, но в будущем стоит ждать новых отключений.



«К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области», — сообщил глава региона в Telegram.

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