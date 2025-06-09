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Военная операция на Украине ,  
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Запорожская область осталась без света из-за недавних атак ВСУ

Балицкий: Запорожская область осталась без света из-за недавних атак ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Вся Запорожская область осталась без электричества из-за недавних атак ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. Он предупредил, что отключения повторятся.

Ранее в Минэнерго региона сообщили, что из-за нештатной ситуации в Запорожской области наблюдаются перебои в электроснабжении. Вскоре Балицкий заявил, что без электричества остался весь регион.

Характер нештатной ситуации в сообщении Минэнерго не уточнили, специалисты экстренно пытаются установить причины сбоя. Балицкий написал, что систему электроснабжения поэтапно восстанавливают, но в будущем стоит ждать новых отключений.

«К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области», — сообщил глава региона в Telegram.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В начале июня энергообъекты региона подверглись нескольким атакам, последняя пришлась на 4–5 июня. Беспилотники повредили сеть электропередачи и нанесли удар по подстанции в Мелитополе. Без света остались часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа, напор водоснабжения снизили.

В ночь на 3 июня из-за обстрелов со стороны ВСУ без света осталась вся Запорожская область. Балицкий сообщил тогда, что удары привели к повреждению высоковольтного оборудования в северо-западной части региона. Отключение электричества коснулось более 600 тыс. абонентов.

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Теги
Полина Дуганова
Запорожская область электроэнергия отключение электричества Евгений Балицкий
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