В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после атак

В начале июня в регионе было несколько атак ВСУ по энергообъектам, спустя несколько дней электроснабжение восстановили по всей Запорожской области

Евгений Балицкий (Фото: BalitskyEV / Telegram)

В Запорожской области полностью восстановили нарушенное в результате атак ВСУ электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В начале июня энергообъекты региона подверглись нескольким атакам, последняя была 4-5 июня. Тогда беспилотники повредили сеть электропередач и нанесли удар по подстанции в Мелитополе. Балицкий называл эти атаки массированными и сообщал о более чем десятке сбитых дронах.

Без света после ударов остались часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Также был снижен напор водоснабжения. Во время атак в Мелитополе пострадала женщина 1948 года рождения.

Еще одна крупная атака по энергообъектам произошла в ночь на 3 июня. Тогда без света осталась вся Запорожская область. Балицкий говорил, что удары привели к повреждению высоковольтного оборудования в северо-западной части региона. Отключение электричества затронуло более 600 тыс. абонентов.

В ту же ночь из-за украинских атак произошло частичное отключение энергии и в соседней Херсонской области.