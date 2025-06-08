В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после атак
В Запорожской области полностью восстановили нарушенное в результате атак ВСУ электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В начале июня энергообъекты региона подверглись нескольким атакам, последняя была 4-5 июня. Тогда беспилотники повредили сеть электропередач и нанесли удар по подстанции в Мелитополе. Балицкий называл эти атаки массированными и сообщал о более чем десятке сбитых дронах.
Без света после ударов остались часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Также был снижен напор водоснабжения. Во время атак в Мелитополе пострадала женщина 1948 года рождения.
Еще одна крупная атака по энергообъектам произошла в ночь на 3 июня. Тогда без света осталась вся Запорожская область. Балицкий говорил, что удары привели к повреждению высоковольтного оборудования в северо-западной части региона. Отключение электричества затронуло более 600 тыс. абонентов.
В ту же ночь из-за украинских атак произошло частичное отключение энергии и в соседней Херсонской области.
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